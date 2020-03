बागी विधायकों से मिलने से रोकने पर दिग्विजय बोले- लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं, MLAs को ताले में बंद रखना चाहती BJP

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे. हालांकि, कथित तौर पर पुलिस ने उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया. जिसके बाद वे अन्य कांग्रेस नेताओं से साथ रिसॉर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए. दिग्विजय ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र का अपहरण करने का आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा- मैं बेंगलुरु में अपने विधायकों से मिलने आया हूं. कर्नाटक पुलिस हमें मिलने नहीं दे रही है. मैं गांधीवादी हूं, निहत्था हूं. उनकी सुरक्षा के लिए कोई ख़तरा नहीं हूं. मैं गुप्त रूप से नहीं, खुलेआम मिलने आया हूं. लेकिन BJP उन्हें तालाबंद रखना चाहती है और लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है.

दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने लिखा, "बेंगलुरु में तो BJP की सरकार है. यहां की पुलिस BJP सरकार के अधीन है. मैं यहां गांधीवादी तरीक़े से अपने विधायकों से मिलने आया हूं. मुझे तो BJP के राज में भी, उनकी पुलिस का भी डर नहीं लग रहा है. लेकिन BJP नेता कह रहे हैं कि विधायकों को डर है. तो डर किससे है? खुद BJP से न?

दिग्विजय ने कहा, "विधायक निजी नागरिक नहीं हैं. वो लाखों जनता/ वोटरों के प्रतिनिधि हैं. विधायक को अगर कोई संकट है तो संवैधानिक व्यवस्था है कि वे स्पीकर को मिलें, या सदन पटल पर बोलें या पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों से कहें. अन्य कोई भी तरीक़ा लोकतंत्र का अपहरण है."

BJP's model of democracy:



MLAs can't speak to CM

MLAs can't speak to their family members

MLAs can't speak to Speaker

MLAs can't speak to party leaders.



MLAs will only speak under controlled circumstances & glare of goons posted by opposition.



This is being called democracy!