दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन ढेलकर (Lok Sabha MP Mohan Delkar) की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के अनुसार, पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट (Post mortem report) में आत्‍महत्‍या की पुष्टि हुई है. पुलिस के अनुसार, श्‍वांस अवरुद्ध होने (दम घुटने) के कारण ढेलकर की मौत हुई. गौरतलब है कि सांसद मोहन ढेलकर का शव सोमवार को मुम्बई के एक होटल में मिला था. मरीन ड्राइव के होटल सी ग्रीन में उनका शव मिला है.

Post mortem report confirms suicide, death due to asphyxia, say Mumbai Police on the death of Lok Sabha MP Mohan Delkar



His body was found hanging in a hotel in the Marine Drive police station area yesterday.