'यमराज' का वेश धरे अविनाश चौहान ने बताया, 'मैं लोगों को समझा रहा हैं, घर से निकलने से पहले मास्क या रूमाल-गमछे का इस्तेमाल (Wear masks or use face covers)करें जिससे खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे. उन्‍होंने कहा, 'यमराज' के रूप में जब समझाइश देता हूं तो कई लोग डरते हैं, कुछ सुनते भी हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सख्‍ती बरतते हुए जगह-जगह पुलिसकर्मी लोगों की चेकिंग कर रहे हैं. उनके साथ सड़क पर स्‍वयंसेवी भी हैं, सबकी कोशिश यही हैकि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें.

In Bhopal anyone without a mask will be made to work as a #coronavirus warrior', a man dressed as 'Yamraj' has also descended on the streets, asking people to wear masks or use face covers @ndtvindia@ndtv#Covid_19#coronavaccine#COVIDIOTSpic.twitter.com/8qzlTtNGnK