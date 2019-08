Zomato का ऑर्डर कैंसिल करने वाले शख्स को पुलिस की चेतावनी, 'अगर ऐसा एक और Tweet किया तो...'

सोशल मीडिया पर इस समय जोमैटो (Zomato) का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है. दरअसल, जबलपुर के एक कस्टमर ने जोमैटो (Zomato) पर ऑर्डर किए गए खाने को इसलिए कैंसिल कर दिया, क्योंकि डिलीवरी बॉय गैर हिन्दू था. इस बात पर जोमैटो (Zomato) की तरफ से उस कस्टमर को काफी दमदार जवाब भी दिया गया. अब पुलिस ने खाना ऑर्डर करने वाले जबलपुर निवासी को उसके ट्वीट पर चेतावनी दी है. जबलपुर के एसपी अमित सिंह ने कहा, 'जोमैटो मामले में हमने अमित शुक्‍ला (ट्विटर यूजर जिसने डिलिवरी मैन के धर्म को लेकर ऑर्डर कैंसिल किया था) को नोटिस जारी किया है. उसे चेतावनी दी जाएगी, अगर उसने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कुछ भी ट्वीट किया तो कार्रवाई की जाएगी. उसपर निगरानी रखी जा रही है.' जबलपुर के एसपी अमित सिंह ने कहा कि अगर 6 महीने में ऐसी कोई ट्वीट करने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा.

Amit Singh,SP Jabalpur (MP): We have issued a notice, it will be served to Amit Shukla (Twitter user who cancelled food order over deliveryman's religion). He'll be warned, if he tweets anything which is against ideals of Constitution, action will be taken; he is on surveillance. pic.twitter.com/27gf9qeaFg