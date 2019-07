धोनी ने कुछ इस अंदाज में मनाया अपना 38वां जन्मदिन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है VIDEO

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने बेटी जीवा, पत्नी साक्षी और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ अपना 38वां जन्मदिन मनाया. धोनी के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो भी सामने आया है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है और यह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धोनी अपनी बेटी जीवा के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं. उनके साथ टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल और टीम के बाकि मेंबर भी नजर आ रहे हैं.

इससे पहले धोनी के जन्मदिन पर केक काटने का एक वीडियो उनकी पत्नी साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में धोनी अपनी बेटी जीवा के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.

एम एस धोनी को पूरी दुनिया से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं, इस कड़ी में बीसीसीआई और आईसीसी ने भी बधाई दी. बीसीसीआई ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि चार विश्व कप, चार अलग-अलग लुक. आपको को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? एक तस्वीर चुनें. हैप्पी बर्थडे धोनी.'

4 World Cups ????????????????

4 Different Looks ????????

Which one do you like the most? Take a pick #HappyBirthdayDhoni ???????? #TeamIndiapic.twitter.com/74F7tCpfBw