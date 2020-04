Coronavirus Lockdown: रमजान पर मुख्तार अब्बास नकवी की मुस्लिम समुदाय से अपील, घरों पर ही करें इबादत और इफ्तारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'संभवतः 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और रमजान के पवित्र महीने में लोग जो हैं, मस्जिदों में और भी धार्मिक स्थलों में इबादत करते हैं. रोजा-इफ्तार होते हैं और भी जो कार्यक्रम हैं, वो होते हैं. क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत ही संकट के हालात हैं और पूरी दुनिया में सऊदी अरब से लेकर के तमाम इस्लामिक देशों सहित पूरी दुनिया ने सभी इस तरह के धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई हुई है और किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं.'

#WATCH During the holy month of Ramzan, starting from 24th April, Muslims should offer prayers at their homes & refrain from going to mosques & 'eidgahs' in view of #CornavirusPandemic: Mukhtar Abbas Naqvi, Union Minister of Minority Affairs pic.twitter.com/cezizHS4np