मुंबई: भिवंडी में इमारत ढही, हादसे में 8 लोगों की मौत

मुम्बई से सटे भिवंडी के धामनकर नाका के पास पटेल कंपाउंड इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी. जीलानी नामक इमारत के मलबे में करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है. हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ. दमकल विभाग राहत कार्य मे जुटा है. एनडीआरएफ भी पहुंच चुकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है. 20 लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है. अभी भी 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका है.

