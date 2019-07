मुंबई के डोंगरी में गिरी 4 मंजिला इमारत: 5 को बचाया और 2 की मौत, 40 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका

दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके में मंगलवार को एक चार मंजिला इमारत गिर गयी. उसके मलबे में 40-50 लोगों के फंसे होने की आशंका है. पुलिस ने इस हादसे की जानकारी दी है. BMC डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक, डोंगरी में इमारत ढहने के बाद दो लोगों की मौत हो गई है, और 5 लोगों को बचाया जा चुका है. हादसे के बाद आस-पास के लोग व एनडीआरएफ की टीम बचावकार्य में जुटे हुए हैं. फायर टेंडर की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है. यहां एंबुलेंस की कई गाड़ियां मौजूद हैं. आला अधिकारी व पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखा है और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. रेस्क्यू टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाने के लिए प्रयास में हैं. पतली गलियां होने की वजह से बड़ी मशीनें अंदर नहीं आ सकती.

Mumbai: Kesarbai building has collapsed at Tandel street, in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/H2eVbtgaH6