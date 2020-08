मुंबई में भारी बारिश, 107 किमी/घंटे की रफ्तार से चल रही हैं तूफानी हवाएं

मौसम विभाग का कहना है कि कोलाबा में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज की गई हैं. लेकिन शाम करीब पांच बजे यहां पर हवा की रफ्तार बढ़कर 107 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गई. विभाग ने कहा कि शाम तक मुंबई के कोलाबा में 22.9 सेमी बारिश हुई जबकि सैंटाक्रूज में 8.8 सेमी बारिश हुई.

सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट में कहा कि भारी बारिश और जलभराव की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से वाशी (हार्बर लाइन पर) और मेल लाइन पर ठाणे तक ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने कहा कि सीएम ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की समीक्षा की है. मौसम विभाग की ओर से कल भारी बारिश का अनुमान जताने की वजह से अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है.

Requesting all to remain indoors. Mumbai is lashed with high velocity winds and extremely heavy rain as we all can witness. I request all, especially journalists trying to cover this to remain safe. Stay put wherever you are