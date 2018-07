PM मोदी से राहुल के गले मिलने वाली तस्वीर का मुंबई कांग्रेस ने किया कुछ इस तरह इस्तेमाल... दीवारों पर सटे पोस्टर

संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon session of parliament) में अविस्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) के ऊपर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का पीएम मोदी से अचानक गले मिलने की बात सबकी जुबां पर है. विपक्ष जहां इसकी तारीफ कर रहा है, वहीं मोदी सरकार और बीजेपी इसकी आलोचना कर रही है. मगर मुंबई कांग्रेस (Mumbai Congress) ने राहुल गांधी का पीएम मोदी से गले लगने की तस्वीर का एक अलग तरह से इस्तेमाल किया है. कांग्रेस ने अब दीवारों पर इसके पोस्टर लगाने शुरू कर दिये हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि शुक्रवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले लगाया था.

Mumbai Congress put up posters of Rahul Gandhi hugging PM Modi in Lok Sabha during #NoConfidenceMotion debate pic.twitter.com/z8cjlIyGs9