9 घंटे लगातार बारिश के बाद मुंबई का अस्पताल बना तालाब, VIDEO आया सामने

मुंबई में मंगलवार रात करीब 9 घंटों तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया गया है. सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी ही पानी नजर आ रहा था. आसमान से बरसती इस बारिश का असर कोविड के अस्पतालों पर दिखाई दिया. मुंबई के नायर अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया, आलम ये हो गया कि पूरा वार्ड तालाब में तब्दील हो गया. कोविड मरीजों के लिए बनाए गए इस वार्ड का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि पानी की वजह से किस तरह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दवाई के डिब्बे यहां पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं तो कुछ स्वास्थ्य कर्मी पानी में PPE किट पहनकर मरीजों की देखभाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH Maharashtra: Mumbai's Nair Hospital flooded following heavy rainfall in the city. It is a COVID-19 dedicated hospital.



As per Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Mumbai city received 173 mm rainfall in the last 24 hours.