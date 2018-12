मुंबई के एक अस्पताल में आग लगने की वजह से छह महीने के बच्चे समेत आठ लोगों की मौत हो चुकी है. अभी तक 140 लोगों को बचा लिया गया है. छह की मौत सोमवार को हो गई थी और दो का निधन मंगलवार सुबह हुआ है. आग से जख्मी हुए कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. एक महिला की मौत बचाव कार्य के दौरान क्रेन से गिरने से हो गई, जबकि ज्यादात्तर की मौत दम घुटने से हुई है. एक अधिकारी ने बताया कि अंधेरी के मारोल में स्थित ईएसआईसी कामगर अस्पताल में आग लगने की सूचना सोमवार शाम करीब चार बजे मिली थी.वहीं एक अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि दो सप्ताह पहले ही अस्पताल फायर सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था. अस्पताल के फायर सेफ्टी ऑडिट की दोबारा से जांच की जाएगी.

Maharashtra: ESIC Kamgar Hospital staff protests alleging inadequate facilities in the hospital in Andheri, Mumbai. 8 people had died in a fire that broke out in the hospital yesterday. pic.twitter.com/hxGWKQogQL