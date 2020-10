बिजली आपूर्ति ठप, थम गई मुंबई, ट्रेनें और ट्रैफिक सिगनल भी बंद

मुंबई में इतने बड़े स्तर पर बिजली जाने की घटना पहली बार हुई है. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने ट्वीट कर कहा, 'TATA के बिजली सप्लाई में कुछ गड़बड़ी होने के चलते शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है. असुविधा के लिए खेद है.' हालांकि, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है.

बिजली जाने की वजह से सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर कई उपनगरीय ट्रेनें रुक गई हैं. सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा, 'CR पर मुंबई की उपनगरीय ट्रेनें ग्रिड फेल हो जाने के चलते रुक गई हैं. हम जल्द ही अपडेट देंगे. कृपया थोड़ा धैर्य रखें.' वहींं वेस्टर्न लाइन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, '10.05 बजे टाटा पॉवर कंपनी में एक ग्रिड फेल हो जाने के चलते ट्रैक्शन पावर बाधित हुआ है, जिसके बाद चर्चगेट से बोरीवली के बीच में ट्रेन की सुविधा को बंद रखा गया है. ट्रैक्शन पावर रीस्टोर होते ही सेवाएं फिर शुरू हो जाएंगी. यात्रियों से सहयोग का आग्रह किया जा रहा है.' हार्बर लाइन शुरू हो जाने की खबर है.

1/2. In view of interruption in Traction power at 10.05 hrs due to Grid failure of Tata Power company, services btwn Churchgate & Borivili are suspended. It shall be resumed as soon as traction power supply is restored.

Commuters are requested to cooperate @drmbct@RailMinIndia