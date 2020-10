मुंबई के एक मॉल में लगी आग, साथ वाली इमारत से बाहर निकाले गए 3500 लोग

आग लगने की कोशिशों का पता लगाया जा रहा है. अच्छी बात है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस कॉम्पलेक्स से 55 मंजिला एक इमारत लगी हुई है, जिससे कम से कम 3500 लोगों को सुरक्षित निकालकर पास के एक ग्राउंड में ले जाया गया है.

न्यूज़ एजेंसी ANI ने बताया है कि सेंट्रल मुंबई के नागपाड़ा के इस सिटी सेंटर मॉल की आग बुझाते हुए दो दमकल कर्मचारी घायल भी हुए हैं. इस आग को लेवल-5 की आग घोषित किया गया है.

#WATCH: Firefighting operation underway at a mall in Nagpada area in Mumbai where a fire broke out last night.



It has been declared a level-5 fire. #Maharashtrapic.twitter.com/YDpgpRHXcm