मुंबई: ताज होटल के पास बिल्डिंग में लगी आग, अभी तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका

दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित ताज महल पैलेस होटल के पीछे स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रविवार को आग लग गई, जिसमें कुछ लोग फंस गए हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को मेरी वेदर रोड पर स्थित चर्चिल चामदर इमारत में आग लगने को लेकर दोपहर करीब 12.17 बजे फोन आया. उन्होंने कहा कि दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर अब तक छह लोगों को बचाया है. इमारत में कुछ लोग फंसे हुए हैं. अग्निशमन और बचाव अभियान जारी है.

Mumbai: Level-2 fire breaks out on the 3rd floor of Churchill Chamber building on Merryweather Road near Taj Mahal Hotel in Colaba. Fire-fighting operation is underway. No casualties reported till now. pic.twitter.com/pHf0jZKPrG