Mumbai Bridge Collapse: मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास फुटओवर ब्रिज गिरा, 2 की मौत, 34 घायल

मुंबई (Mumbai) के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Terminus) के पास फुटओवर ब्रिज (Foot Overbridge Collapses) गिर गया है. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हैं. मुंबई पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई है. बता दें कि जिस समय हादसा हुआ फुटओवर ब्रिज पर काफी संख्या में लोग थे, क्योंकि यह समय लोगों के ऑफिस से लौटने का था. हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बताया कि, 'टाइम्‍स ऑफ इंडिया बिल्डिंग (Times Of India Building) के पास सीएसटी (CST) के प्‍लेटफॉर्म संख्‍या एक को बीटी लेन से जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज (Mumbai Foot Overbridge Collapses) गिरा है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्‍पताल ले जाया गया है. हादसे की वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है. वहीं, यात्रियों को वैकल्पिक रूट से जाने को कहा गया है. हादसे की जगह पर वरिष्‍ठ अधिकारी भी पहुंच गए हैं. हादसा सीएसटी रेलवे स्‍टेशन (CST Railway Station) के बाहर हुआ है. जानकारी के अनुसार करीब 23 लोगों को सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पताल अस्पताल पहुंचाया गया है.

