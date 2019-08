मुंबई के होटल ने 2 उबले अंडों के लिए वसूले 1,700 रुपये, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस से दो केलों के लिए 442 रुपए वसूलने का मामला तो आपको याद होगा. अब इसी तरह का एक चौंकाने वाला मामला मुंबई में सामने आया है. एक ट्विटर यूजर को मुंबई के फोर सीजन्स होटल में दो उबले अंडों के लिए 1,700 रुपये चुकाने पड़े. कार्तिक धर नाम के शख़्स ने ट्विटर पर बिल की फोटो साझा की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, "फोर सीजन्स होटल में दो अंडों की कीमत 1700 रुपये." कार्तिक ने राहुल बोस को भी पोस्ट के कैप्शन में टैग किया है और लिखा है "भाई आंदोलन करें?"'ऑल द क्वींस मेन' के लेखक द्वारा साझा बिल में यह दिखाई दे रहा है कि होटल ने दो आमलेट के लिए भी उनसे उतनी ही कीमत वसूली है.

2 eggs for Rs 1700 at the @FourSeasons Mumbai. @RahulBose1 Bhai Aandolan karein? pic.twitter.com/hKCh0WwGcy