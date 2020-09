कोरोना की वजह से मां-बाप पहुंचे अस्पताल तो बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए पहुंची पुलिस, दिए ये गिफ्ट

दरअसल बच्चे के माता पिता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. दोनों का नवी मुंबई के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है. ऐसे में बच्चा अपनी दादी के साथ रह रहा है. शिल डायघर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव ने बताया कि बच्चे के पिता ने सोमवार रात को ट्वीट कर के बताया था कि वह संक्रमण का उपचार करा रहे हैं इस लिए बच्चे के जन्मदिन के मौके पर उसके साथ नहीं है.

उन्होंने बताया कि बच्चे के पिता ने उनसे जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस पर 10 पुलिसकर्मियों की एक टीम मंगलवार दोपहर केक और खिलौने ले कर दिवा कस्बे के खारदीपाडा आवासीय परिसर पहुंची. अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को उपहार में क्रिकेट सेट और खिलौने वाली बंदूक दी गई.

Sir I request to you 2marrow is my son 7th Birthday but unfortunate we husband & wife both covid positive & admitted in mgm hospital in Vashi . He wish to evey time I will become a police so I request to you send police my home & wish to Birthday my little brave son Drish