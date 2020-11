आंध्र प्रदेश के इस शहर में कूड़ा सड़क पर फेंकने वाले को "रिटर्न गिफ्ट" दे रही नगरपालिका

यह भी पढ़ें- अब लोगों को ट्रेन से बाहर कूड़ा फेंकने में अपराध बोध होता है : मुख्तार अब्बास नकवी

हैदराबाद से 55 किलोमीटर दूर ईस्ट गोदावरी जिले में काकीनाडा शहर है. शहर के नगरपालिका आयुक्त (Municipal commissioner) स्वप्निल दिनाकर पुंडकर ने सड़क पर इधर-उधर गैर जिम्मेदाराना तरीके से फेंके गए कूड़े को इकट्ठा कर ऐसी गंदगी फैलाने वाले लोगों के घर वापस होम डिलीवरी (Home Delivery) करने की रणनीति अपनाई है.

आयुक्त का कहना है कि ऐसे लोग बार-बार समझाने के बावजूद कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, जो शहर में जलभराव का बड़ा कारण है. पुंडकर ने NDTV को बताया, स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission) के तहत लोगों को कई बार संदेश दिया गया है कि वे कूड़े को सही तरीके से नगरपालिका कर्मियों को सौंपे, लेकिन तमाम लोग मानते ही नहीं हैं.

So #Kakinada municipal commissioner is supervising '#ReturnGift' of #garbage to every household that does not hand over trash to municipal worker who does door-to-door collection & instead dump irresponsibly on the road or in drains @ndtv@ndtvindia@kakinada_KMC#SwachchBharatpic.twitter.com/H6AfiPqOCY