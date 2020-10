हालांकि अब अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है. यह स्‍पष्‍ट नहीं हुआ है कि ट्विटन ने इसे हटाया है या यूजर ने. चेन्‍नई पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. गौरतलब है कि राजनीतिक नेताओं और अन्‍य लोगों की जबर्दस्‍त विरोध के बाद सेतुपति ने फिल्‍म से हटने का फैसला किया था. दक्षिण के राज्‍य में यह विरोध सेतुपति का विरोध करते हुए कहा जा रहा था कि वे उस शख्‍स (मुरलीधरन) का रोल कर रहे हैं जिसने उस समय 'धोखा दिया' जब श्रीलंका के तमिलों का नरसंहार किया जा रहा था. सेतुपति का फिल्‍म छोड़ने का फैसला मुरलीधरन की उस अपील के बाद सामने आया था जिसमें पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर ने कहा था कि वे नहीं चाहते कि एक शीर्ष अभिनेता उनके कारण प्रभावित हो.

बायोपिक को लेकर उठे विवाद पर बोले मुरलीधरन- "कभी नहीं किया मासूमों की हत्या का समर्थन"

डीएमके सांसद कनिमोई (DMK MP Kanimozhi) ने इस बर्बर और हैरान करने वाली धमकी को लेकर नाराजगी जाहिर की है. डीएमके सांसद ने ट्वीट किया, 'विजय सेतुपति की बेटी को मिली धमकी न केवल बर्बर है बल्कि यह हमारे सामाजिक तानेबाने के लिहाज से खतरनाक है. महिलाओं और बच्‍चों को साफ्ट टारगेट बनाना कायरतापूर्ण कार्य है. पुलिस को इस मामले में सख्‍यत कार्रवाई करनी चाहिए.'

The perverse intimidation of Vijay Sethupathi's #daughter is not only barbaric but extremely dangerous to the very fabric of our society. Making women and children the soft targets is a cowardly act. The police should take stern action against the perpetrator.#VijaySethupathi