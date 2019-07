मुस्लिम महिला का दावा: BJP ज्वाइन करने पर मकान मालिक ने तुरंत घर खाली करने को कहा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है. यहां कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला को बीजेपी की सदस्यता लेने के चलते उसके मकान मालिक ने गर खाली कर देने के लिए कह दिया है. महिला ने इस मामले में पुलिस मे जाकर शिकायत दर्ज कराई है. महिला ने कहा, "मैं कल भाजपा में शामिल हुई, जब मेरे मकान मालिक को पता चला तो उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और मुझे तुरंत मकान खाली करने के लिए कह दिया."

अलीगढ़ एसएसपी आकाश कुल्हाडे़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में ऐसा लग रहा है कि मकान मालिक की मां ने शिकायतकर्ता गुलिस्ताना से बिजली बिल के लिए 4 हजार रुपए मांगे. इसी बीच उनका गुलिस्ताना से राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के चलते विवाद होने लगा. एसएसपी ने कहा कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है.

Akash Kulhary, SSP Aligarh: Prima facie it appears that the mother of landlord had demanded ₹4000 from Gulistana for an electricity bill, following which they had an argument over Gulistana joining a political party. Case registered under relevant sections. (7.7.19) pic.twitter.com/fbxLyiq1eF