मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: सातवीं लापता लड़की भी मिली, कोर्ट में आज सुनवाई

बिहार के मोकामा में एक आश्रय गृह से शनिवार 24 फरवरी को सात नाबालिग लड़कियों के फरार होने से हड़कंप मच गया था. हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों 6 लड़कियों को दरभंगा जिले से बरामद कर लिया था. सातवीं लड़की को बिहार पुलिस द्वारा आज ढूंढ निकाला गया. जानकारी के मुताबिक सातवीं बच्ची को पुलिस ने मंगलवार रात मधुबनी से तलाश निकाला. इससे पहले 6 लापता लड़कियां दरभंगा के गंगौली गांव में मिली थीं. विपक्ष ने लड़कियों के लापता होने को साजिश करार दिया था. विपक्ष ने नीतीश कुमार से सवाल किया था कि क्या इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है.

क्या सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को गंभीरता से नहीं ले रही?

#Bihar: All 7 girls (including 5 victims of Muzaffarpur shelter home case) who went missing from a shelter home in Mokama have been found by police. The 7th girl was recovered from Madhubani last night.