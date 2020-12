VIDEO: 'हमारी आंख तो सिर्फ चिड़िया की आंख पर, जो हमें छेड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं'; चीन पर बोले रक्षा मंत्री

जब उनसे पूछा गया कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर एफटीएफ तक गोलबंदी कर ली है और एक तरह से छद्मयुद्ध कर रहा है तो इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है, तब से सीमा पर उसके द्वारा नापाक हरकतें की जाती रही हैं और उसकी तरफ से महीने में 300 से 400 बार तक संघर्षविराम का उल्लंघन किया जाता रहा है लेकिन हमारे सेना के जवान लगाता पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं.

'Jo hume chedega hum usse chhorenge nahi'. We want to maintain peaceful relations with all nations: Defence Minister Rajnath Singh to ANI, on being asked if this year's incident at the border was a result of possible collusion between China-Pak