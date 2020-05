एजेंसी ने ट्वीट किया, "बेंगलुरू में दर्ज की गई गतिविधि भूकंप के कारण नहीं है. भूकंपीय की तरह के जमीन के कंपन को कैप्चर नहीं किया है. यह आवाज पूरी तरह से अज्ञात शोर है." कई लोगों का अनुमान था कि मिराज-2000 जैसे किसी फाइटर प्‍लेन के गुजरना इस आवाज का कारण हो सकता था. बेंगलुरू की इस घटना को लेकर लोगों में इस कदर चर्चा रही कि #Bangalore बुधवार दोपहर को टॉप ट्रेंड बन गया. इस अज्ञात और रहस्‍यमयी आवाज को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच चर्चा होती रही.

Did anybody else feel a loud rumble and vibrations for a few seconds in Bangalore around 1:25 pm? It sounded like an explosion. My windows shook and the neighbors came out on the streets looking surprised. #earthquake#bangalore