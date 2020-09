राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा - NEP का मकसद एजुकेशन सिस्टम को नई दिशा देना  

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, "2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों और लगभग 675 जिलों की व्यापक भागीदारी और 2 लाख से अधिक सुझावों पर विचार के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है." उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि 2018-19 के ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में महिलाओं का GER पुरुषों से थोड़ा अधिक है. हालांकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और तकनीकी शिक्षा में महिला छात्रों की हिस्सेदारी विशेष रूप से कम है. इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है.

NEP seeks to discourage rote learning and overemphasis on marks or grades. It seeks to encourage critical thinking and a spirit of enquiry: President Ram Nath Kovind while addressing the Visitor's Conference on 'Implementation of National Education Policy 2020: Higher Education' https://t.co/XwOY54FWgS