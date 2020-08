राष्ट्रीय खेल दिवस: PM मोदी ने मेजर ध्यान चंद को किया नमन, कहा, 'खेल-व्यायाम हो दिनचर्या का हिस्सा'

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति को खेल और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए.

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है, जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है. उनका तप और संकल्प है उत्कृष्ट है.'

#NationalSportsDay is a day to celebrate the remarkable achievements of all those exemplary sportspersons who have represented India in various sports and made our nation proud. Their tenacity and determination are outstanding.

एक अन्य ट्वीट में मेजर ध्यान चंद को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने लिखा, 'आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर, हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी हॉकी स्टिक के साथ जादू कभी नहीं भुलाया जा सकता. यह हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए परिवारों, कोचों और सहयोगी कर्मचारियों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट समर्थन की सराहना करने का भी दिन है.

Today, on #NationalSportsDay, we pay tributes to Major Dhyan Chand, whose magic with the hockey stick can never be forgotten.



This is also a day to laud the outstanding support given by the families, coaches and support staff towards the success of our talented athletes.