पांचवी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक, 10 नए चेहरों सहित 20 मंत्रियों ने भी ली शपथ

ओडिशा (Odisha) में शपथ ग्रहण करने के साथ ही नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) राज्य के लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं. नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (BJD) ने लोकसभा के साथ हुए राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी. पार्टी ने राज्य की 146 सीटों में से 112 पर जीत दर्ज की. ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल (Ganeshi Lal) ने राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए बीजू जनता दल के अध्यक्ष को आमंत्रित किया था. इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सिफारिश पर मंगलवार को 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री एवं नौ को राज्य मंत्री बनाया गया है.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नवीन पटनायक को शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्य में केंद्र के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘नवीन पटनायक जी को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई । लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये उन्हें और उनकी टीम को शुभकामनाएं. मैं ओडिशा के विकास कार्य में केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं.'

Bhubaneswar: Naveen Patnaik takes oath as the Chief Minister of Odisha. This is his 5th consecutive term as the Chief Minister. pic.twitter.com/Wnagx75v76

मुख्यमंत्री पटनायक के नये मंत्रिमंडल में परमानंद नायक, टुकुनी साहू, समीर दास, नवकिशोर दास, पद्मिनी दियान, रघुनंनदन दास, दिव्यशंकर मिश्र, जगन्नाथ सड़ाका, ज्योतिप्रकाश पाणिग्रही और तुसारकांती बेहरा के रूप में दस नए चेहरे हैं. वहीं रणेंद्र प्रताप स्वैन, विक्रम केशरी अरुखा, प्रफुल्ल मलिक, निरंजन पुजारी, पद्मनाभ बेहरा, प्रताप जेना, अरूण कुमार साहू, सुदाम मरांडी, सुशांत सिंह, नविकिशोर दास और टुकनी साहू को कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है. इसके अलावा अशोक चंद्र पांडा, समीर रंजन दास, ज्योति प्रकाश पाणिग्रही, दिव्यशंकर मिश्र, प्रेमानन्द नायक, रघुनंदन दास, पद्मिनी दियान, तुसारकांती बेहरा और जगन्नाथ सड़क राज्य मंत्री होंगे. सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री एस एन पात्रो को ओडिशा विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की संभावना है. वहीं प्रमिला मलिक को सरकारी की मुख्य सचेतक नियुक्त किया जा सकता है.

Congratulations to Shri Naveen Patnaik Ji on taking oath as Odisha's Chief Minister. Best wishes to him and his team in fulfilling the people's aspirations. I assure complete cooperation from the Centre in working for Odisha's progress. @Naveen_Odisha