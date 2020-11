सिद्धू का आरोप- सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर पूंजीपतियों को मदद, आम आदमी बेहाल

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर आक्रोशित किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव की तस्वीरों के साथ ट्वीट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उल्लेखनीय है कि पंजाब के किसान कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. किसानों (Farmers Protest) ने हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच का ऐलान किया था. पिछले दो दिनों किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर कई जगहों पर टकराव देखने को मिला है.

There should be a National Debate

on whether... The Central Government's Revenues/Income from People's Taxes are utilised to benefit 0.1% Corporate India (NPAs, Revenues Foregone etc) Or 99% Common People (Farmers, Small Traders, Middle-Classes etc) via Social Sector Schemes. pic.twitter.com/vXeZ9ZY5f7