पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने बदला नवजोत सिंह सिद्धू का विभाग, स्थानीय निकाय की जगह मिला यह मंत्रालय

पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का विभाग बदल दिया है. अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने आज अपने कैबिनेट में कई फेरबदल किए. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) से स्थानीय निकाय विभाग लेकर उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया है. बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चार मंत्रियों को छोड़कर, सभी राज्य मंत्रियों के विभागों में कुछ न कुछ बदलाव किया है.

Sharing the revised list of portfolios of my Cabinet colleagues after a minor reshuffle. Wish them all the best of luck as they take up their new assignments. I am confident that each decision they take will be in service to the people of Punjab. pic.twitter.com/D21PfTbtsA