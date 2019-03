पाकिस्तानी नौसेना के दावे को भारत ने बताया 'बकवास', कहा- यह दुष्प्रचार का तरीका 

भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के उस दावे को बकवास बताया है जिसमें उसने भारतीय पनडुब्बी के अपने जल क्षेत्र में घुसने का दावा किया था. भारत ने पाकिस्तानी सेना के इस दावे को दुष्प्रचार भी बताया है. बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना ने इस्लामाबाद में एक बयान में दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के जल क्षेत्र से भारतीय पनडुब्बी को दूर रखने के लिए विशेष कौशल का उपयोग किया. इसपर भारतीय नौसेना ने कहा कि हमने पाकिस्तान को दुष्प्रचार करते और झूठी सूचना फैलाते देखा है. हम इस तरह के दुष्प्रचार को संज्ञान में नहीं लेगें. हमारी तैनाती अडिग है. नौसेना के एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की हिफाजत की जरूरत के मुताबिक तैनात रहेगी. पुलवामा आतंकी हमले के बाद परमाणु हथियार संपन्न दोनों देशों के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के बाद पाकिस्तान नौसेना ने यह दावा किया है.

As was stated during the Jt Press Statement on 28 Feb 19, the #IndianNavy remains deployed as necessary to protect National Maritime Interests. Over the past several days we have witnessed Pakistan indulging in false propoganda and spread of misinformation. 1/2