खाड़ी देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए NAVY ने कसी कमर, तैयार किए गए 14 युद्धपोत

कुमार ने बताया, "मुंबई में आईएनएस आंग्रे में कुल 38 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए थे. जिनमें से 12 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल के डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि 26 का इलाज चल रहा है. हमारे किसी भी युद्धपोत और पनडुब्बियों में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं है."

We've kept 14 warships ready for this (evacuation from Gulf). 4 of them in Western Naval Command, 4 in Eastern Command&3 in the Southern Command. We have a number of warships ready (for evacuating Indian citizens from Gulf countries): Navy Vice Chief Vice Admiral G Ashok Kumar pic.twitter.com/tQVkCvkm5z