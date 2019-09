हिंद महासागर में दिखे चीनी सेना के 7 युद्धपोत, भारतीय नौसेना के टोही विमान और सर्विंलांस ने किया हरकतों को कैद

भारतीय नौसेना ने सर्विंलांस सिस्टम और अमेरिकी पी-8आई एंटी सबरीन वारफेयर स्पाई प्लेन की मदद से हिंद महासगार इलाके में चक्कर लगा रहे चीन की सेना के 7 नेवी वारशिपों की हरकतों को पकड़ा है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने चीनी नेवी के इन जहाजों की तस्वीरें भी जारी की हैं. सूत्रों के मुताबिक इनकी मौजूदगी पर लगातार नजर रख जा रही है. आपको बता दें कि चीन के इन 7 वारशिपों में तीन समुद्री डाकुओं के लिए तैनात किए जाने वाले जहाज शामिल हैं जिन्हें अदन की खाड़ी में तैनात किया जाना है. चीन अदन की खाड़ी में किसी भी समय 'एंटी पाइरेसी ड्रिल्स' के तहत 6- 7 वारशिप तैनात करता रहता है.

Indian Navy'sP-8I spy planes successfully track Chinese amphibious warship Xian-32 in Southern Indian Ocean Region. Pics of Landing Paltrorm Dock Xian 32 clicked by P-8I surveillance aircraft in 1st half of Sept before it entered Sri Lankan waters.(Pic source:Indian Navy sources) pic.twitter.com/qn6h2F2gjo

हालांकि चीन की ओर से की जा रही इस हरकत को समुद्री क्षेत्र में उसके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. वह इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है क्योंकि इस समुद्री इलाके से उसके व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा चलता है. इसी के चलते वह इस क्षेत्र में एयरक्राफ्ट करियर को भी भविष्य में तैनात करने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा चीन की नेवी ने डिजबौटी में एक बेस भी तैयार किया है ताकि वह यहां से ऑपरेशन को अंजाम दे सके.

The P-8I tracked another Chinese frigate that is part of its anti piracy escort task force deployed in Gulf of Aden to provide security to Chinese merchant vessels from Somali sea pirates.Pic taken when the frigate was passing through Indian Ocean.(Pic source:Indian Navy sources) https://t.co/qWRbiPTxCgpic.twitter.com/XeAdpiAVNY