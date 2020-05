मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का युद्धपोत आईएनएस जलाश्व कोच्चि के लिए रवाना

युद्धपोत पर राहत के साथ-साथ चिकित्सा सामग्री भी है ताकि किसी भी आपात हालात से निपटा जा सके. सोशल डिस्टेंसिग और मेडिकल सुविधा की वजह से पहली खेप में नौसेना केवल करीब 1,000 लोगों को माले से लेकर आएगी. वैसे मालदीव में करीब 3,500 भारतीय लोग फंसे हैं. विदेशों में फंसे भारतीयों को निकलने के लिये नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लांच किया है. इस काम मे फिलहाल दो युद्धपोत को तैनात किया गया है लेकिन नौसेना का कहना है कि उसके कई युद्धपोत विदेशों में फंसे लोगो को लाने के लिये तैयार हैं. जब भी सरकार से हरी झंडी मिलेगी वो अपने युद्धपोत में लोगो को सुरक्षित लेकर आएंगे.

The crew of #INSJalashwa make all necessary arrangements onboard with key focus of safety and hygiene as embarkation of Indian citizens begins today for repatriation to India.#SamudraSetu#IndiaFightsCorona#MoDAgainstCoronapic.twitter.com/WpvYb2TzOV