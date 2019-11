नौसेना का लड़ाकू विमान मिग-29K गोवा में हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे पायलट

गोवा में नौसेना का लड़ाकू विमान मिग-29के (MiG-29K Crash) हादसे का शिकार हो गया. जब ये विमान गोवा के डाबोलिम के आईएनएस हंसा में अपने ट्रेनिंग मिशन पर समुद्र के ऊपर फ्लाई कर रहा था तो इससे पक्षी टकरा गया और इंजन में आग लग गई. आग लगने के बाद पायलट कैप्टन एम शेओखण्ड और लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक यादव सुरक्षित इजेक्ट कर गए. विमान खुली जगह में गिरा है और जान माल का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है. नौसेना ने हादसे की जांच के लिये बोर्ड ऑफ इन्क्वारी का गठन कर दिया है. इससे पहले मार्च 2019 में भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 बायसन विमान (Mig 21 crash in rajasthan) राजस्‍थान में बीकानेर के शोभा सार की ढाणी इलाके में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया था. विमान का पायलट समय रहते विमान से निकलने में कामयाब रहा था.

During a training mission, after take off from INS HANSA at Dabolim a Mig 29k trainer aircraft suffered an engine fire. The pilots Capt M Sheokhand and Lt Cdr Deepak Yadav ejected safely. @SpokespersonMoD