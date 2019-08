फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने की PM मोदी से मुलाकात, कश्मीर के मौजूदा हालात सहित इन मुद्दों पर हुई बात...

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल कराने का अनुरोध किया. प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए, जिससे कश्मीर घाटी में स्थिति बिगड़े. प्रतिनिधिमंडल ने करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की.

Delhi: Lok Sabha MP from Srinagar and former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Dr. Farooq Abdullah as well as former Chief Minister of J&K, Omar Abdullah called on Prime Minister Narendra Modi, today. pic.twitter.com/o4KBmZF32K