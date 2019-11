महाराष्ट्र सरकार गठन की कवायद जारी, राज्यपाल ने तीसरी बड़ी पार्टी NCP को भेजा न्योता

महाराष्ट्र में सरकार गठन की गहमा गहमी समय के साथ बढ़ती ही जा रही है. शिवसेना के 24 घंटे पूरे होने के बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजा. जानकारी के मुताबिक आमंत्रण मिलने के बाद एनसीपी के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं. एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि राज्यपाल द्वारा आज पत्र मिला है, हम अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस से चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे. उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि राज्य में स्थिर सरकार बनाने के लिए उचित कदम उठाया जाएगा.

Nawab Malik, Nationalist Congress Party: We will get the letter today and make a final decision by tomorrow after holding discussions with our ally Congress. #Maharashtrahttps://t.co/iXUL6JzJUf