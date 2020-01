NCP प्रमुख शरद पवार ने डीपी त्रिपाठी के निधन पर जताया शोक, बताया निजी क्षति

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार और अन्य पार्टी नेताओं ने गुरुवार को अपने वरिष्ठ सहयोगी एवं राज्यसभा के पूर्व सदस्य डीपी त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया. डीपी त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को नई दिल्ली में निधन हो गया. पवार ने कहा कि त्रिपाठी एनसीपी के साथ उसकी शुरुआत से ही थे और उनका निधन उनके लिए निजी क्षति है. पवार ने ट्वीट किया, ''हमारे NCP महासचिव डीपी त्रिपाठी जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. वह राजनीति में परिश्रम और बुद्धिमत्ता का सही मिश्रण थे. एक दृढ़ आवाज जिन्होंने मेरी पार्टी के लिए एक प्रवक्ता और महासचिव के तौर पर हमेशा एक रुख अपनाया.''

उन्होंने कहा कि त्रिपाठी पार्टी की 1999 में स्थापना के बाद से ही इसके साथ थे. पवार ने कहा कि त्रिपाठी ने राष्ट्रीय स्तर पर ''बहुत महत्वपूर्ण'' भूमिका निभायी. एनसीपी प्रमुख ने कहा, ''उनका निधन मेरे लिए एक निजी क्षति है. उनकी आत्मा को शांति मिले''. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ट्वीट करके त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ''डीपी त्रिपाठी के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं, वह एनसीपी के सम्मानित वरिष्ठ नेता और राकांपा के महासचिव थे. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.''



