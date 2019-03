TOP 5 NEWS: NCP प्रमुख शरद पवार नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और चुनाव से पहले नोटबंदी को लेकर बड़ा खुलासा

खास बातें नोटबंदी को लेकर आरबीआई का बड़ा खुलासा शरद पवार नहीं लड़ेंगे चुनाव केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान

1. Lok Sabha Elections 2019: NCP प्रमुख शरद पवार नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बताई यह वजह

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे (Lok Sabha Election 2019). हालांकि उनकी पार्टी चाहती है कि वह माढ़ा से चुनाव लड़ें, लेकिन शरद पवार और उनका परिवार चुनाव लड़ना नहीं चाहता है. महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) फिलहाल महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार पिछली यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय के साथ-साथ उपभोक्ता, खाद्य एवं पीडीएस मंत्री भी रह चुके हैं.



2. लोकसभा चुनाव से पहले नोटबंदी पर घिर सकती है मोदी सरकार, RTI से हुआ है बड़ा खुलासा

क्या नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान आरबीआई की मंज़ूरी के बिना कर दिया था? डेक्कन हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई से मिली जानकारी यही बताती है. बताया जा रहा है कि आरबीआई बोर्ड की बैठक नोटबंदी के ऐलान के बस ढाई घंटे पहले शाम 5 बज कर तीस मिनट पर हुई थी और बोर्ड की मंज़ूरी मिले बिना प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था. आरबीआई ने 16 दिसंबर, 2016 को सरकार को प्रस्ताव की मंज़ूरी भेजी यानी ऐलान के 38 दिन बाद आरबीआई ने ये मंज़ूरी भेजी है. आरटीआई ऐक्टिविस्ट वेंकटेश नायक द्वारा जुटाई गई इस जानकारी में और भी अहम सूचनाएं हैं. इसके मुताबिक वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव की बहुत सारी बातों से आरबीआई बोर्ड सहमत नहीं था. मंत्रालय के मुताबिक 500 और 1000 के नोट 76% और 109% की दर से बढ़ रहे थे जबकि अर्थव्यवस्था 30% की दर से बढ़ रही थी. आरबीआई बोर्ड का मानना था कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए बहुत मामूली अंतर है. आरबीआई के निदेशकों का कहना था कि काला धन कैश में नहीं, सोने या प्रॉपर्टी की शक्ल में ज़्यादा है और नोटबंदी का काले धन के कारोबार पर बहुत कम असर पड़ेगा. इतना ही नहीं, निदेशकों का कहना था कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा.

3. जम्मू-कश्मीर पर घमासान, उमर अब्दुल्ला बोले- शाबाश मोदी साहब! 56 इंच का सीना फेल हो गया

जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Polls) न कराने के मसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े किये हैं और इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया. नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने ट्वीट कर कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में समय पर विधानसभा चुनाव कराने में नाकामी को देखते हुए मैं कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीटों को फिर से ट्वीट कर रहा हूं. पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवादियों और हुर्रियत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. शाबाश मोदी साहब... 56 इंच का सीना फेल हो गया.'

4. अनंत हेगड़े का विवादास्पद बयान: मुस्लिम बाप और ईसाई मां का बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया, सबूत देंगे?

विवादित बयानों के लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े (Anant Kumar Hegde) ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम बाप और विदेशी ईसाई मां का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है. कर्नाटक के भटकल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राजीव और राहुल के 'गांधी' होने पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं की ओर से भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में की गई एयरस्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर गांधी परिवार पर यह निशाना मांगा. केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने कहा, 'उन्हें सबूत चाहिए, मुसलमान का बेटा (राजीव गांधी) कैसे ब्राह्मण हो गया, उसका कोई सुबूत देंगे ये लोग? मुसलमान बाप और विदेशी ईसाई मां से पैदा हुआ ये इंसान (राहुल गांधी) कैसे ब्राह्मण हो गया क्या इसका सुबूत देंगे?'



5. आकाश अंबानी की शादी में पहुंचा ये रॉकस्टार, टिकट खरीदकर कॉन्सर्ट देखने पहुंचे लोग

बिजनेमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के बेटे आकाश अंबानी (Akash Ambani) और मशहूर हीरा व्यवसायी रसेल मेहता की बेटी श्लोका मेहता (Shloka Mehta) की वेटिंग पार्टी में लोकप्रिय अमेरिकी पॉप बैंड मरून 5 (Maroon 5) ने परफॉर्म किया. सितारों की भीड़ से गुलजार जियो वर्ल्ड सेंटर में (Maroon 5) के मुख्य गायक एडम लेविन ने 'गर्ल्स लाइक यू' (Girls Like YOu), 'शुगर' (Suger), 'व्हाट लवर्स डू' (What Lovers Do) और 'मूव्स लाइक जैगर' (Moves Like Jagger) जैसे लोकप्रिय गाने गाए. हालांकि, मेहमानों के लिए सोशल मीडिया नीति जारी कर जश्न को निजी रखने की गुजारिश की गई थी लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. बताया जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट के लिए टिकट भी बुक हुए और लोगों ने टिकट खरीदकर Maroon 5 को देखने पहुंचे.