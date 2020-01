शिवसेना के बाद NCP ने भी कांग्रेस सेवादल की सावरकर पर विवादस्पद बुकलेट पर जताई आपत्ति, वापस लेने को कहा

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेवादल की ओर से बांटी गई किताब में वीडी सावरकर और नाथूराम गोडसे के बीच समलैंगिक संबंधो वाली बात पर अब शिवसेना के बाद एनसीपी ने भी इसे आपत्तिजनक कहा है. एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा है कि वैचारिक मतभेद होना ठीक है लेकिन आपत्तिजनक बातें लिखना ठीक नहीं है. नवाब मलिक ने कहा, व्यक्तिगत कमेंट नहीं होने चाहिए विशेषकर जब कोई शख्स जीवित न हो, इस बुकलेट को वापस लेना चाहिए.' एनसीपी से पहले शिवसेना भी सावरकर को लेकर लिखीं गई बातों पर आपत्ति जताई है. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'नाथूराम गोडसे और विनायक सावरकर के बीच शारीरिक संबंध' होने का दावा करने वाली कांग्रेस सेवादल की पुस्तिका को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, "वीर सावरकर महान व्यक्ति थे, और हमेशा महान रहेंगे... एक वर्ग उनके खिलाफ बातें करता रहता है, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन इससे उनके दिमाग में मौजूद गंदगी के बारे में पता चलता है.' महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है और सावकर को लेकर इससे पहले भी कांग्रेस और शिवसेना का आमना-सामना हो चुका है.

