जिन्ना ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, वह मुस्लिम सिर्फ इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को देश विरोधी कहा जा रहा है : माजिद मेमन

बिहार की पटना साहिब सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर सफाई के बाद अब एनसीपी नेता माजिद मेमन उनके समर्थन में आ गए हैं. माजिद मेमन का कहना है कि जिन्ना ने आजादी का लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था. लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह मुस्लिम थे, इसलिए आप नाराज हो गए और शत्रुघ्न सिन्हा को देश विरोधी कहने लगे. माजिद मेमन ने कहा, 'अमित शाह को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कल तक शत्रुघ्न सिन्हा उन्हीं के साथ थे. अगर वह कुछ देश विरोधी बोलते हैं तो यह उनकी शिक्षा है'. आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस का प्रचार करने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मो. अली जिन्ना से लेकर जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी, इनसे पहले सुभाषचंद्र बोस, इनकी पार्टी है. जिनका देश विकास, देश की तरक्की में, देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान है. यही कारण है कि मैं यहां आया हूं और पहली और आखिरी बार कांग्रेस पार्टी में आ गया हूं तो वापस मुड़कर कहीं नहीं जाऊंगा." हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई दी कि उनकी जुबान फिसल गई थी.

मोहम्मद अली जिन्ना वाले बयान पर अब शत्रुघ्न सिन्हा ने दी सफाई

लेकिन उनके इस बयान पर जद-यू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सिन्हा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि देश के लोग जिन्ना को कतई माफ नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, "जिन्ना भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े खलनायक हैं. अविभाजित भारत का विभाजन जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ. लाखों भारतीयों का विस्थापन एवं सरहद के दोनों तरफ हुए रक्तपात के लिए जिन्ना को कतई माफी नहीं मिल सकती."

Majeed Memon, NCP on Shatrughan Sinha's comment "from Mahatma Gandhi to Muhammad Ali Jinnah, all part of Congress parivar": He (Jinnah) made a big contribution to the freedom struggle, just because he was a Muslim you are offended and are calling Shatrughan Sinha anti-national. https://t.co/EMroYAOpm7