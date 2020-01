अदनान सामी को पद्मश्री मिलने पर कांग्रेस के बाद अब NCP का हमला- 'पाकिस्तान से आने वाला 'जय मोदी' बोलेगा, तो...'

अदनान सामी को पद्मश्री मिलने पर राजनीति तेज हो गई है, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर हमला बोला है. महाराष्ट्र के मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक ने गायक-संगीतकार अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर कहा, 'यह साफ-साफ ऐसा मामला है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई शख्स 'जय मोदी' बोलेगा, तो उसे भारत की नागरिकता के साथ-साथ पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जाएगा... यह देशवासियों का अपमान है..."

Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik on Adnan Sami conferred with Padma Shri award: It's a clear cut case that if anyone from Pakistan will chant 'Jai Modi', he'll get citizenship of the country as well as a Padma Shri award. It is an insult to the people of the country. pic.twitter.com/UV6jqMKCHv