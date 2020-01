NCP के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी का 67 साल की उम्र में हुआ निधन

नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी (DP Tripathi) का गुरुवार सुबह दिल्ली में निधन हो गया. वह काफी समय से बीमार थे. देवी प्रसाद त्रिपाठी का 67 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. बता दें, डीपी त्रिपाठी का जन्म 29 नंवबर 1952 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था. वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्होंने अपने राजनीति करियर की शुरुआत कांग्रेस (Congress) से की थी. हालांकि, बाद में वह एनसीपी में शामिल हो गए थे. सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने उनके निधन की जानकारी दी.

एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''डीपी त्रिपाठी के निधन के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ. वो एनसीपी के महासचिव थे. हम सभी के मार्गदर्शक और संरक्षक थे. हम उनके परामर्श और मार्गदर्शन को याद रखेंगे, जो उन्होंने एनसीपी की स्थापना के वक्त किया था. उनकी आत्मा को शांति मिले''.

May he rest in peace. My thoughts and prayers with his family members. Heartfelt Condolences