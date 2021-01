नेताजी या उनका रोल करने वाला अभिनेता? राष्ट्रपति भवन में लगे पोर्ट्रेट पर उठा विवाद

हालांकि बीजेपी सूत्रों ने आरोप को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह तस्वीर नेताजी के परिवार द्वारा प्रसिद्ध पद्म श्री पुरस्कार विजेता कलाकार परेश मैती को प्रदान की गई थी, जिन्होंने इस चित्र को चित्रित किया था. सूत्रों ने कहा, "फोटो प्रोसेनजीत की तरह नहीं है. यह एक अनावश्यक विवाद है." यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिवार के किस सदस्य ने इस फोटो को प्रदान किया था.बताते चले कि 56 वर्षीय परेश मैती बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले से हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं.

ममता बनर्जी के लिये 'जय श्री राम' का नारा, सांड को लाल कपड़ा दिखाने के समान है : अनिल विज

चित्र को लेकर सवाल उठाने वालों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं. उन्होंने ट्वीट किया: "राम मंदिर को 5 लाख दान करने के बाद, राष्ट्रपति ने प्रसेनजित के चित्र का अनावरण करके नेताजी का सम्मान किया हैं, हालांकि ट्वीट को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया. इसके अलावा भी कई ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जिसमें इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं.

This is unbelievably hilarious. The Portrait that President of India Unveiled, it is is of Actor Prosenjit who played role of Netaji (Look at Eyes). That's like unveiling Portrait of Ajay Devgan as Bhagat Singh https://t.co/voRxerFmoU