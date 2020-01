सेना को हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रखना प्राथमिकता : जनरल मनोज मुकुंद नरवणे

नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को आज 'गॉर्ड ऑफ ऑनर' दिया गया है. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में सेना को हमेशा किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रखना है और हमें मानवाधिकारों का भी विशेष ध्यान रखना होगा. इससे पहले उन्होंने कहा, 'मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना साहस और ताकत दें कि मैं सेना प्रमुख के तौर पर अपना कर्तव्य निभा सकूं. तीनों सेनाएं देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं. आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत मंगलवार को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए हैं. उनकी जगह मनोज मुकुंद नरवणे को सेना प्रमुख बनाया गया है. नरवणे ने मंगलवार को ही सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया गया है. वहीं जनरल बिपिन रावत को सेवानिवृत्त नहीं दी गई है उनको देश का पहला ऑर्मी ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया गया है.

