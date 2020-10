मानसिक रूप से विकलांग छात्रों की नई पहल, दिवाली के मौके पर बना रहे मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियां

इन दिनों हर तरफ दिवाली के त्योहार की रौनक दिखाई दे रही है. बाजारों में हर तरफ मिट्टी के दिए, सजावटी सामान और मोमबत्तियों की दुकानें सज गईं हैं. ऐसे में चंडीगढ़ के कुछ मानसिक रूप से विकलांग छात्रों ने भी ऐसे ही व्वयसाय की शुरुआत की है.चंडीगढ़ की संस्था के कुछ मानसिक रूप से विकलांग छात्र भी त्योहारों के इस मौसम में मिट्टी के दिए, सजावटी सामान और मोमबत्तियां बना रहे हैं. इनके बनाए गए सामान को देखकर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह पाएंगे कि इन्हें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों ने तैयार किया होगा.

We have 172 children, they are working from home. We have 68 students above 18. They are given vocation, as per their interest & potential. Our vocations are for reasons & for seasons. India is a land of festivals & we are always ready for them: Sangita, Vice Principal, SOREM