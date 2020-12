'जबरन धर्म परिवर्तन कराया तो 10 साल तक होगी जेल, 50,000 रुपये तक जुर्माना': MP कैबिनेट की मंजूरी

इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में आज (26 दिसंबर को) मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 (MP Freedom of Religion Bill 2020) को अपनी मंजूरी दे दी.

Under the new MP Freedom of Religion Bill 2020, forced conversion of a minor, woman or a person from Scheduled Caste or Scheduled Tribe, would draw a minimum jail term of 2-10 years with a minimum penalty of Rs 50,000: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra https://t.co/yYErFH85fHpic.twitter.com/rJM0lfZU3p