क्या इस वजह से अजित पवार ने बदला पाला? कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया Tweet

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बड़े उलटफेर के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने दोबारा सीएम पद की शपथ ले ली है. वहीं, एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. सुबह करीब आठ बजे राजभवन में राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी ने दोनों नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. बता दें कि आज सुबह तक महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही जा रही थी. तीनों दल उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमत भी हो गए थे और चर्चा थी कि आज औपचारिक तौर पर वे राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करते, लेकिन इसी बीच फडणवीस दोबारा सीएम बन गए.

ED booked #AjitPawar in what is allegedly a 25000 Cr money laundering scam a few months ago. New school new class for how to close such cases quickly?