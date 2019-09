सांपों की नई प्रजाति का नाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस के नाम पर रखा गया, जानिये वजह...

महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सांपों की एक नई प्रजाति मिली है, जिसका नाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के छोटे पुत्र तेजस (Tejas) के नाम पर रखा गया है. इस सर्प प्रजाति (Snake Species) की खोज में तेजस का काफी योगदान रहा है इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है. पुणे स्थित जैव विविधता संरक्षण फाउंडेशन के निदेशक वरद गिरि ने गुरुवार को बताया कि सांपों की यह प्रजाति आम भाषा में 'बिल्ली सांप' कहे जाने वाले सांपों की श्रेणी में आती है और 'बोइगा' वंश से ताल्लुक रखती है. उन्होंने बताया कि नई सर्प प्रजातियों के वर्णन वाला एक शोध पत्र गुरुवार को बॉम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशित हुआ.

सांप के साथ खेल रहा था शख्स, पकड़ा सिर और... वायरल हुआ ये खतरनाक VIDEO

गिरि ने कहा, 'इस वंश के सांप पूरे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पश्चिमी घाट तक सीमित हैं.' उन्होंने कहा कि इस खोज में अनुसंधानकर्ता तेजस ठाकरे के योगदान के कारण सांपों की इस नई प्रजाति का नाम 'ठाकरेज कैट स्नेक' (वैज्ञानिक नाम बोइगा ठाकरेयी) रखा गया है. तेजस शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के छोटे पुत्र हैं.

Boiga thackerayi sp. nov - Thackeray's cat snake, a new species with Tiger like stripes on it's body from the Sahyadri tiger reserve in Maharashtra! pic.twitter.com/gkdKjOpih4