BJP राज्य प्रभारियों की नई टीम : राधा मोहन सिंह UP के प्रभारी, संबित पात्रा को मिली मणिपुर की जिम्मेदारी

बीजेपी ने शुक्रवार को 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी की. पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. राधा मोहन सिंह के साथ यूपी के लिए तीन सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं उनमें सुनील ओझा, सत्या कुमार और संजीव चौरसिया शामिल है.

वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पार्टी ने मणिपुर की जिम्मेदारी देते हुए प्रभारी पद सौंपा है. वहीं नलिन कोहली को नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

वहीं तरुण चुग को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया गया है. नई सूची के मुताबिक अरुण सिंह को कर्नाटक का नया प्रभारी बनाया गया है. कैलाश विजयर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने रहेंगे और भूपेंद्र यादव के पास बिहार के अलावा गुजरात की भी जिम्मेदारी होगी.

Bharatiya Janata Party (BJP) releases list of its state in-charges; Sambit Patra has been appointed as in-charge of Manipur, Tarun Chugh appointed as in-charge of Jammu & Kashmir, Ladakh & Telangana. pic.twitter.com/SEhKunbDdI