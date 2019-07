New Zealand vs England final Live Score, World Cup 2019: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड विश्व चैम्पियन बनने से एक जीत के फासले पर New Zealand vs England final Live Score, 2019 ICC Cricket World Cup: इंग्लैंड ने 1966 में फीफा विश्व कप जीता लेकिन क्रिकेट में उसकी झोली खाली रही.